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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى لـ 7 نوفمبر

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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى لـ 7 نوفمبر تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى لـ 7 نوفمبر

> كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 42 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد "، لـ 7 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

  

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

 

 


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