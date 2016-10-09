عمر هريدى يحرك دعوى قضائية لإعادة انتخابات اتحاد الكرة

أقام عمر هريدى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، أكد خلالها بطلان قرارات الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم التى اجريت فى 30 أغسطس 2016، وما أسفر عنها من انتخابات، والدعوة لاجراء جمعية عمومية جديدة لاتحاد الكرة .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٣٤٥ لسنة ٧١ قضائية وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن هريدى تقدم للترشح لعضوية انتخابات اتحاد الكرة وتم استبعاده من قبل اللجنة الانتخابية، غير أنه طعن على القرار وأصدرت المحكمة حكماً بإدراج اسمه فى كشوف المرشحين .

وقال هريدي في دعواه إن حكماً صدر من نفس المحكمة بإستبعاد اسم سحر الهوارى من كشوف المرشحين وطعنت على الحكم، إلا أن طعنها تم رفضه وأيدت المحكمة حكم استبعادها لكن جهة الإدارة لم تنفذ الحكم وفازت بمقعد بانتخابات اتحاد الكرة بالمخالفة للقانون.