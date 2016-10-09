«إبداع المصريين» محور مسابقة الاتحاد الاوروبي للتصوير الفوتوغرافي

أطلق وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، مسابقته السنوية التاسعة للتصوير الفوتوغرافي للهواة وذلك تحت عنوان “إبداع المصريين والشباب في خلق فرص عمل”، وهو موضوع يهدف لإظهار إبداع المصريون ومن ثم الشباب وتصوير قدرتهم على الإبتكار في خلق فرص عمل لمواجهة الحالة الاقتصادية وهو ما ألهم العالم بحسب بيان لسفارة الاتحاد الاوروبي في مصر.

وتتركز المسابقة لهذا العام على التقاط صور للمصريين والشباب وهم يقومون بأعمالهم والتي قد تكون غير تقليدية أو في نظر البعض ضئيلة، سواء أكان هذا العمل لبائع متجول أو أحد الخريجين الذي يطرح فكرة أو سلعة جديدة ومبتكرة على السواء، حيث نجح الاثنين في خلق فرصة عمل جديدة لهم فالغرض هو إظهار مدى الحيوية والإبداع الذي يتواجد في قطاع كبير من المهن التي يقوم بها الشباب والمصريين من خلال التقاط الصور المبتكرة لهم أثناء أشغالهم التي تحدوا بها البطالة وخلقوا من خلالها فرص عمل جديدة ومُبتكرَة تعكس إبداعهم.

ويُظهر موضوع المسابقة لهذا العام القوة الاقتصادية لمصر والمتمثلة في أبنائها وأفكارهم المبدعة، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على الحيوية والإنتاجية التي يتسم بها المجتمع المصري.

وخلافًا للسنوات السابقة فقد تم اختيار موضوع وعنوان المسابقة “إبداع المصريين والشباب في خلق فرص عمل” من قبل الجمهور من خلال استطلاع رأي إلكتروني على الإنترنت، حيث يعكس هذا الموضوع التاريخ الطويل لريادة الأعمال والابتكار في مصر بداية من الأهرامات وصولاً إلى الفائزين بجائزة نوبل.