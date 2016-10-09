السيسي يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر لوحدة وسيادة العراق وحرصها على مساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار بالعراق في مواجهة التحديات الراهنة، والتصدي لمحاولات بث الفرقة والانقسام بين مكونات الشعب العراقي، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف والتصدي لمساعي التدخل في الشئون الداخلية للعراق.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الأحد مع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري على هامش الاحتفال بمرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية في مصر، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، حيث استعرض الجبوري أخر التطورات على الساحة العراقية، ولاسيما الاستعدادات الجارية لتحرير مدينة الموصل، مؤكداً على أن بلاده عازمة على القضاء على الإرهاب واستعادة الاستقرار، وتكاتف أبناء الشعب العراقي في مواجهة الإرهاب والتصدي لتنظيم داعش، رافضاً في الوقت ذاته أي تدخل أجنبي في شئون العراق.