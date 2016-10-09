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أداء متباين لمؤشرات البورصة.. والرئيسي يرتفع 0.82% بنهاية التعاملات

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أداء متباين لمؤشرات البورصة.. والرئيسي يرتفع 0.82% بنهاية التعاملات أداء متباين لمؤشرات البورصة.. والرئيسي يرتفع 0.82% بنهاية التعاملات

البورصة المصرية – أرشيفية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متبايناً لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد – مستهل تعاملات الأسبوع – وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين الأفراد المحليين والعرب.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 100 مليون جنيه ليبلغ 419.3 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت 500.6 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 0.82 في المائة ليبلغ مستوى 8436.82 نقطة، وسجل مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقاً ارتفاعا بنسبة 0.01 في المائة ليبلغ مستوى 806 نقاط.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 0.24 في المائة ليبلغ مستوى 352.46 نقطة.

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