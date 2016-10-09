الداخلية الكويتية تضبط شبكة داعشية من 4 مصريين

أفادت صحيفة “الجريدة” الكويتية اليوم الأحد، بأن الشرطة الكويتية أحبطت مخططاً لشبكة “داعشية” كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية ضد وافدين أمريكيين إضافة إلى بعض المواقع في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن الشبكة تضم أربعة وافدين مصريين بينهم إمام مسجد، موضحة أن ضبطهم جاء عقب تحقيقات مع أحدهم بعدما صدم بشاحنته مركبة يستقلها أمريكيون.

وأسفر الحادث عن إصابة المصري بكسور نقل على إثرها للمستشفى في حراسة أمنية.

وأشارت المصادر إلى أن مباحث أمن الدولة تمكنت من ضبط جميع شركاء المتهم، ولا يزال التحقيق معهم جاريًاً لتحديد جميع تفاصيل القضية والمخططات التي كانوا يريدون تنفيذها.

وكانت الداخلية الكويتية قد أعلنت أمس إلقاء القبض على وافد مصري إثر حادث تصادم متعمد بين المركبة التي كان يستقلها بمركبة أخرى تقل خمسة أمريكيين والعثور معه على ما يشير إلى تبنيه فكر ما يسمى بتنظيم داعش.

وأوضحت في بيان أنه عثر بمركبته على ورقة بخط يده تشير إلى تبنيه فكر (داعش) ومبايعته للتنظيم بالإضافة إلى حزام ومواد يشتبه في أنها مواد متفجرة تنبئ عن تخطيطه لعمل إرهابي.

وأشار البيان إلى أنه لم تلحق إي إصابات بالأمريكيين من جراء الحادث.