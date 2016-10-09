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حظك اليوم برج العذراء الأحد 9 أكتوبر

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 9 أكتوبر حظك اليوم برج العذراء الأحد 9 أكتوبر

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على الصعيد المهني:

 

لديك القدرة على إنجاز أى شيء تريده، لا تلتفت لما يعتقده الآخرون عنك والانتقادات التى تتلقاها فكل هدفهم منها أن يجعلونك تشعر بالإحباط ولكنهم فى أعماقهم يعرفون أنك موهوب، كل ما تحتاجه هو التمتع ببعض الثقة بالنفس.

 

على الصعيد العاطفي:

 

تقضى بعض الوقت الرومانسى مع شريك حياتك اليوم وستنعم بالشعور بالرضا والحب وتمتلك قدرة خاصة على التمتع بالأشياء الصغيرة فى الحياة اليوم.

 

برج العذراء على الصعيد الصحي:

 

هناك احتمال كبير أن تواجه الإجهاد ذا الصلة بالعمل وهذا قد يؤدى إلى مشاكل صحية معينة مثل الصداع النصفى أو ارتفاع ضغط الدم، لذا من الأفضل أن تبدأ اليوم ببعض تقنيات مواجهة التوتر والاجهاد للحفاظ على سلامك الداخلى.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

 

هذا اليوم المثالى لإعادة تقييم الوضع الحالى لحياتك وتحديد اولويات المشروعات التى تعمل عليها، ولا تترك العمل يتراكم عليك وستلاحظ أن لديك طفرة مذهلة من الطاقة ستساعدك على التنظيم والإنجاز.


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مصر 365

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