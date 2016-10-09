برج الثور حظك اليوم الأحد 9-10-2016

برج الثور على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الثور يسير بخطى جيدة ومستقرة، فمجهودك واضح جدا خلال الفترة الأخيرة، والتقدير والإشادات فى الطريق اليك.

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى فى طريقة للاستقرار، وخاصة انك وشريكك متمسكان بهذه العلاقة وتعملا جيدا على تحسين الأوضاع بينكما.

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور حالتك الصحية تحتاج للكثير من الاهتمام، فمعاناتك مع الحساسية تدفعك للجوء للطبيب المختص حتى لا يتفاقم الأمر وأعلم أن الراحة والاسترخاء هذه الفترة أمر ضرورى.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان تعرف أهمية الوقت بالنسبة لك ولا تهدره مثلما اعتد الفترة الأخيرة واليوم عليك أن تعمل من أجل تحقيق حلمك.