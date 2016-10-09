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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 9-10-2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 9-10-2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 9-10-2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهنى:

الصعيد المهنى لمواليد برج الجوزاء يسير بخطى ممتازة، فهذا هو الوقت المناسب من أجل البدء فى المشروع الذى تحلم به منذ فترة طويلة.

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى متوتر لحد ما، فلا تتعامل بغموض مع الشريك وخاصة أنه كتاب مفتوح بالنسبة لك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء حالتك المزاجية متوترة لحد كبير وذلك بسبب الضغوط التى تعرضت لها الفترة الأخيرة السفر هو الحل المناسب لهذه الفترة وهو أكثر ما يعمل على تحسن حالتك المزاجية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن وضعك المالى مستقر حد كبير، فعليك ان تبتعد تماما عن التبذير حتى لا يحدث خلل فى الجانب المادى هذه الفترة، واعلم ان الفترة المقبلة التزاماتك الكثيرة تتطلب المزيد من المصاريف.


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مصر 365

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