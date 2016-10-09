برج الحمل حظك اليوم الأحد 9-10-2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحمل ناجح جدا كونك تشعر دائما بالمسئولية وتحاول أن تنجز المهام المكلف بها على أكمل وجه.

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يسير بخطى مميزة، فعليك أن تعلم ان الفترة المقبلة ستضم الكثير من الاخبار السارة بالنسبة لك وشريكك والتى قد تغير مجرى العلاقة كليا.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل الاهتمام بنظرك أمر مهم، واللجوء للطبيب أول الخطى الصحيحة، وخاصة أنك تظل تقرأ الفترات طويلة بالإضافة إلى استخدامك الكومبيوتر أغلب الوقت.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل انك مازلت تبحث عن مساحة للحرية وأن تدلل نفسك بطرق عدة، ابدأ بالتقاء عدد من أصدقائك المقربين أو سافر لأحد الأماكن الهادئة.