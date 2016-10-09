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برج الحوت حظك اليوم الأحد 9-10-2016

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 9-10-2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 9-10-2016

>كتبت: رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحوت يسير بخطى ثابتة، فالمجهود الملحوظ الذى تبذله محط إعجاب وإشادة من كل من حولك.

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يحتاج للكثير من الدعم، فعليك أن تفكر بقلبك وعقلك معا حتى تصبح علاقتك بشريكك أكثر نجاحا.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحوت حالتك تتراجع بشكل ملحوظ وذلك بسبب ابتعادك عن الأطعمة المتوازنة، وتناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين بنسبة كبيرة، عليك ان تتخلص من العادات الغذائية الخاطئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن عليك عدم الاقتراض هذه الفترة، وكن أكثر حكمة خلال التعامل فى الشأن المالى.

 


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