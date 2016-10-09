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67 مليون درهم حصيلة المزاد العلني للأرقام لـ"طرق دبي" رقم 92

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67 مليون درهم حصيلة المزاد العلني للأرقام لـ"طرق دبي" رقم 92 67 مليون درهم حصيلة المزاد العلني للأرقام لـ"طرق دبي" رقم 92

صرّحت هيئة الطرق والمواصلات أن مزادها العلني رقم 92 للأرقام المميزة، والذي أقيم أمس بلغ إجمالي إيراداته 66 مليوناً و688 ألف درهم، وهو المزاد الأعلى إيرادات منذ تأسيس الهيئة.

وأضافت الهيئة أن أربعة أرقام استأثرت بنصيب الأسد بقيمة 41 مليوناً و900 ألف درهم من الإيرادات المحققة، حيث بلغت قيمة الرقم (D5) 33 مليون درهم وهو رقم أحادي يطرح للمرة الأولى، بينما حقق الرقم "”Q77 أربعة ملايين و520 ألف درهم، فيما حقق الرقم O111” " مليونين و980 ألف درهم، أما الرقم S786”" فقد بلغت قيمته مليوناً و400 ألف درهم، ، فيما بلغت إيرادات باقة أرقام أخرى مليوناً و520 ألف درهم.

وأوضحت الهيئة أن عدد الحضور والمسجلين بلغ أكثر من 500 شخص، تنافسوا بقوة على هذا المزاد المميز الذي يعتبر الخامس من نوعه بصورته المباشرة، وأن المزاد المقبل سيكون في شهر ديسمبر نهاية العام الجاري

 

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