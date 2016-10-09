7 إصابات بحادث اصطدام مركبتين في عجمان

وقع حادث سيرعلى شارع الكويت في منطقة النعيمية بين مركبتين نتيجة عدم التزام السائق المتسبب بخط السير الإلزامي، مما أدى إلى صدمه لواجهة محل وتعرض 7 أشخاص لإصابات بسيطة.

وقال الرائد سيف عبد الله الفلاسي نائب مدير إدارة المرور والدوريات أن الحادث وقع على شارع الشيخ راشد بن عبد العزيز في تقاطع شارع الكويت حيث اتجه السائق المتسبب "ع.م.خ عربي" بسيارته من نوع "مرسيدس g55" للأمام بدلا من توجهه لليسار مستخدماً مسار الخط الالزامي المخصص للمتجهين إلى اليسار على التقاطع ، ونتيجة لسرعته الزائدة وعدم التزامه بخط السير الإلزامي أثناء عبوره التقاطع، اصطدم بمركبة أخرى من نوع "فورد فيجو" تقودها سيدة كانت متوجهة إلى اليسار على التقاطع، وبذلك لم يتمكن السائق من السيطرة على المركبة فانحرفت إلى جهة المحلات المتواجدة على الجانب الأيمن بعد التقاطع مباشرة، وصدم بها واجهة محل وجانب من جدار المحل المجاور، ما ادى إلى وقوع إصابات بسيطة لـ 7 أشخاص، السائق، و4 سيدات من الجنسية العربية من المركبة الأخرى المتضررة، وشخصان آسيويان أحدهما كان متواجداً في المحل الذي تعرضت واجهته للصدم، والآخر أصيب أثناء تواجده في المحل المتضرر المجاور.

وأكد الرائد سيف الفلاسي أن سبب وقوع الحادث هو عدم التزام السائق بخط السير الالزامي، وقيادته للمركبة بسرعة تفوق الحد المسموح به على التقاطع.

ودعا الفلاسي السائقين إلى ضرورة الانتباه للإشارات المرورية أثناء القيادة والالتزام بخط السير وقواعد واشارات والمرور وعدم تجاوز السرعة المسموح بها في جميع الطرق وخاصة عند تقاطعات الإشارة الضوئية، وذلك لأنها نقطة التقاء الطرق، وذات اتجاهات متعددة، ووقوع الحادث بها ينتج عنه حوادث ذات أضرار وخيمة، متمنياً السلامة للجميع.