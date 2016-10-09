أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض -
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس محام 15 يومًا بتهمة حيازة 70 جرامًا من الكوكايين

Google+ Print
تجديد حبس محام 15 يومًا بتهمة حيازة 70 جرامًا من الكوكايين تجديد حبس محام 15 يومًا بتهمة حيازة 70 جرامًا من الكوكايين

>كتبت ندى سليم

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأحد، تجديد حبس محامى بالنقض 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بحيازة 70 جرامًا من مخدر الكوكايين.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم قبل تهريب المضبوطات عبر أحد منافذ الجمارك بمطار القاهرة، بعد وصوله من لبنان.

 

وأنكر المتهم خلال التحقيقات صلته بالواقعة، مشيرا أنه لم يكن لديه علم بأن تلك المواد المضبوطة تندرج تحت قائمة المخدرات، وأنه حصل عليها من صديق له، ولم يعرف هويتها.

 

ويذكر أن نيابة شرق القاهرة باشرت التحقيق مع المتهم ويدعى " و.ب"، بعد أن تلقت إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالواقعة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365