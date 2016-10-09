تجديد حبس محام 15 يومًا بتهمة حيازة 70 جرامًا من الكوكايين

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأحد، تجديد حبس محامى بالنقض 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بحيازة 70 جرامًا من مخدر الكوكايين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم قبل تهريب المضبوطات عبر أحد منافذ الجمارك بمطار القاهرة، بعد وصوله من لبنان.

وأنكر المتهم خلال التحقيقات صلته بالواقعة، مشيرا أنه لم يكن لديه علم بأن تلك المواد المضبوطة تندرج تحت قائمة المخدرات، وأنه حصل عليها من صديق له، ولم يعرف هويتها.

ويذكر أن نيابة شرق القاهرة باشرت التحقيق مع المتهم ويدعى " و.ب"، بعد أن تلقت إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالواقعة.