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نيابة الدقى تطالب بضبط عاطل سرق أحد حسابات "أوبر" لسرقة الركاب

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نيابة الدقى تطالب بضبط عاطل سرق أحد حسابات "أوبر" لسرقة الركاب نيابة الدقى تطالب بضبط عاطل سرق أحد حسابات "أوبر" لسرقة الركاب

>كتب سليم على

طلبت نيابة الدقى برئاسة المستشار عبد الله المهدى، سرعة ضبط وإحضار عاطل متهم بسرقة أحد ركاب  شركة أوبر والاستيلاء على أحد حسابات الشركة وانتحال صفة سائق بالشركة .

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المجنى عليها قامت بالاتصال بخدمة "أوبر" وطلب سيارة أجرى لتوصيلها، وبعد فترة حضر المتهم واصطحبها من شارع إيران بدائرة القسم  وأثناء سيرهما طلبت منه أن يتوقف لشراء بعض المتطلبات وتركت حقيبها داخل التاكسى، وفور نزولها أخذ المتهم الحقيبة وفر هارب وحاولت اللحاق به ولكنها فشلت.

 

كان رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، قد تلقى بلاغ من ربة منزل، تتهم أحد سائقى سيارات الأجرة بمغافلتها وسرقة حقيبتها، وبعد عمل التحريات تبين صحة بلاغها، وثبت قيام المتهم " أ . ع . م " بانتحال صفة سائق بشركة أوبر وحصل على أرقام العملاء واستغل استخدامهم للخدمة وذهب للمجنى عليها  وسرقتها

 

 

 


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