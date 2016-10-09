ماهينور المصرى تحضر جلسة تجديد حبس "محمدين" و "قشطة" عضوى 6 إبريل

وصلت الناشطة السياسية، ماهينور المصري، إلى معهد أمناء الشرطة، منذ قليل لحضور جلسة تجديد حبس حبس الناشطين هيثم محمدين، وحمدى قشطة، عضوى 6 إبريل فى واقعة اتهامهما بالتحريض على التظاهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود، وقلب نظام الحكم.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على حمدى كمال الشهير بـ"حمدى قشطة" خلال مظاهرة فى منطقة بولاق الدكرور يوم 25 أبريل الماضى، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والتحريض على التظاهر.

كما وجهت النيابة إلى "محمدين" تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر ضد الدولة ومؤسساتها، وحيازة منشورات فى منزله بمنطقة الصف، وتكدير السلم والأمن العام.