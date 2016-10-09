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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

>رام الله(أ ش أ)

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مصلين وطلبة مجالس العلم، تصدوا لاقتحامات المستوطنين، وجولاتهم الاستفزازية بهتافات التكبير الاحتجاجية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينين من سكان مدينة القدس، من داخل المسجد الأقصى واقتادتهما إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق فى المدينة.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدير نادى الأسير الفلسطينى فى القدس "ناصر قوس"، وتمت إحالته إلى التحقيق لدى جهاز مخابرات الاحتلال، دون معرفة أسباب الاعتقال حتى اللحظة.

يذكر أن مدير النادى "ناصرقوس" قد تعرض للاعتقال عشرات المرات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى. 


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