مسئول تونسى:بدء تحويل أموال رجل الأعمال سليم شيبوب صهر بن على للدولة

أعلن نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشى، أن الأموال المتفق عليها، والمندرجة فى إطار اتفافية الصلح المبرمة فى مايو الماضى مع رجل الاعمال سليم شيبوب صهر الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على، فى طريقها إلى خزينة الدولة.

وقال الكريشى فى تصريح نقلته وكالة الانباء التونسية "وات" اليوم أن إجراءات تحويل الأموال من أرصدة شيبوب فى الخارج إلى خزينة الدولة جارية"، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم قريبا بإعلام الرأى العام حول قيمة المبلغ الذى التزم شيبوب بتحويله للدولة.

وأكد أن آلية التحكيم والمصالحة تضطلع بدور كبير فى إطار تحقيق العدالة الانتقالية مشيرا إلى أن هذه الآلية تمكن الدولة من توفير موارد مالية إضافية، باسترجاع الأموال المنهوبة.