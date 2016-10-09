أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض -
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

البشير يشيد بالحوار الوطني ويعتبره تجربة يحتذى بها

Google+ Print
البشير يشيد بالحوار الوطني ويعتبره تجربة يحتذى بها البشير يشيد بالحوار الوطني ويعتبره تجربة يحتذى بها

الرئيس السوداني عمر البشير

أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بتوافق أطراف الحوار الوطني السوداني والوصول لمرحلة إجازة توصياته مؤكدا أن الحوار يعتبر تجربة يحتذى بها .

واعلن البشير خلال الجلسة الإجرائية للجمعية العمومية للحوار الوطني اليوم الأحد إن المتحاورين بمختلف منطلقاتهم السياسية والفكرية والثقافية، وافقوا على كافة التوصيات التي تم التوصل إليها في المناقشات والمداولات، في قضايا المحاور الستة.

واعتبر البشيرالحوار الوطني من إبداعات الشعب السوداني الذي يتفق في اللحظات الحاسمة مشيرا إلى أن الحوار خير للبلاد , متعهدا ببذل الجهود لدعوة الممانعين للانضمام إلى الحوار، كاشفا عن اتصال هاتفي له مع الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض قبيل دخوله إلى قاعة الجلسة، وأنه أبلغ المهدي أن مكانه الطبيعي في الحوار.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا