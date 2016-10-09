البشير يشيد بالحوار الوطني ويعتبره تجربة يحتذى بها

أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بتوافق أطراف الحوار الوطني السوداني والوصول لمرحلة إجازة توصياته مؤكدا أن الحوار يعتبر تجربة يحتذى بها .

واعلن البشير خلال الجلسة الإجرائية للجمعية العمومية للحوار الوطني اليوم الأحد إن المتحاورين بمختلف منطلقاتهم السياسية والفكرية والثقافية، وافقوا على كافة التوصيات التي تم التوصل إليها في المناقشات والمداولات، في قضايا المحاور الستة.

واعتبر البشيرالحوار الوطني من إبداعات الشعب السوداني الذي يتفق في اللحظات الحاسمة مشيرا إلى أن الحوار خير للبلاد , متعهدا ببذل الجهود لدعوة الممانعين للانضمام إلى الحوار، كاشفا عن اتصال هاتفي له مع الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض قبيل دخوله إلى قاعة الجلسة، وأنه أبلغ المهدي أن مكانه الطبيعي في الحوار.

أ ش أ