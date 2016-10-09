مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مصلين وطلبة مجالس العلم، تصدوا لاقتحامات المستوطنين، وجولاتهم الاستفزازية بهتافات التكبير الاحتجاجية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينين من سكان مدينة القدس، من داخل المسجد الأقصى واقتادتهما إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق فى المدينة.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدير نادى الأسير الفلسطيني فى القدس “ناصر قوس”، وتمت إحالته إلى التحقيق لدى جهاز مخابرات الاحتلال، دون معرفة أسباب الاعتقال حتى اللحظة.

يذكر أن مدير النادى “ناصرقوس” قد تعرض للاعتقال عشرات المرات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.