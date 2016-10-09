ضبط المتهم الخامس في غرق مركب رشيد بكفر الشيخ

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ بالتعاون مع الأمن العام، والأمن الوطنى تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية من ضبط فراج أحمد فراج 35 سنة، صياد من قرية برج مغيزل سبق اتهامه فى عدد من القضايا هجرة غير شرعية، والمطلوب فى عدد من القضايا آخرها القضية رقم 9698 جنح محوبس والمطلوب ضبطه فى قضية غرق مركب رشيد.

وتوصلت إدارة البحث الجنائى بكفر الشيخ، إلى أن المتهم يقطن بشقة فى العجمى بالإسكندرية وعقب تقنين الإجراءات إلقى القبض عليه، وتم تحرير المحضر اللازم وتحويله لنيابة رشيد لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن إدارة البحث الجنائى بكفر الشيخ، ألقت القبض على 4 متهمين فى غرق مركب رشيد، ليصل عدد المتهمين بعد ضبط فراج أحمد فراج لـ5 متهمين .