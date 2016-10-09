ألمانيا تواجه صعوبة في ملاحقة رجل يشتبه أنه يخطط لهجوم

فقدت الشرطة الألمانية أثر لاجئ سوري يشتبه في أنه يخطط لهجوم بقنبلة بعد أن أغارت على شقة عثر فيها على متفجرات.

وبحسب رويترز قال توم برنهارت المتحدث باسم مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية ساكسونيا “نتتبع العديد من البلاغات لكن للأسف ليس لدينا خيط واضح بعد.” وأضاف “يتعين علينا أن نواصل افتراض أن هذا الشخص يشكل خطرا.”

وطلبت الشرطة من السكان إبلاغها بأي معلومات عن جابر البكر (22 عاما) بعد مداهمتها يوم السبت للشقة الواقعة في مدينة تشمنيتس في شرق ألمانيا. ووصفت الشرطة الرجل بأنه يرتدي قميصا أسود اللون يحمل رسوما بألوان زاهية من الأمام وحذرت الناس منه.

وقال برنهارت إن البكر موجود في ألمانيا منذ العام الماضي ويتمتع رسميا بوضع لاجئ.

ولم يكن البكر معروفا للشرطة من قبل. وداهمت الشرطة الشقة بعد تلقيها معلومات من جهاز المخابرات المحلي.

وبدأت الشرطة التحقيق بشأن سوري آخر استأجر الشقة التي أغارت عليها وكان معروفا للبكر. وقال برنهارت إنه كان في تشمنيتس يوم السبت ويشتبه في تورطه في التخطيط لهجوم مع البكر.

وأطلق سراح اثنين آخرين ألقي القبض عليهما يوم السبت في تشمنيتس.

وأعلن تنظيم داعش في أواخر يوليو الماضي مسؤوليته عن هجومين على قطار قرب فويرتسبورج وحفل موسيقي في انسباخ أسفرا عن إصابة 20 شخصا.