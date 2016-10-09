الاثنين..فتح أغلب الجامعات في جنوب أفريقيا رغم احتجاجات من طلبة

ذكرت وسائل إعلام أن أغلب الجامعات في جنوب أفريقيا ستعاود فتح أبوابها يوم الاثنين على الرغم من الاشتباكات التي شهدها الحرم الجامعي بين الشرطة وطلبة محتجين الأسبوع الماضي لكن بعض الجامعات ومن بينها جامعة كيب تاون ستبقى مغلقة مؤقتا.

وألقت المظاهرات بشأن مصروفات التعليم الجامعي المرتفعة – التي تجعله بعيد المنال بالنسبة للكثير من الطلبة السود – الضوء على مدى الإحباط بشأن الاستمرار في عدم المساواة بعد مرور أكثر من عقدين على انتهاء حقبة التمييز العنصري في البلاد.

ونشبت احتجاجات في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي عندما كانت الجامعات في عطلة طالب خلالها الطلبة بإغلاق كل الجامعات لحين توفير الحكومة لتعليم مجاني.

وبحسب رويترز شهدت جامعة ويتواترسراند المعروفة اختصارا باسم (ويتس) في جوهانسبرج أسوأ اشتباكات يوم الثلاثاء قام فيها الطلبة بقلب سيارة للشرطة وإلقاء الحجارة بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وقالت ويتس في بيان يوم السبت إنها ستفتح أبوابها الاثنين بعدة شروط منها السماح للطلبة بالاحتجاج سلميا في مناطق محددة.

وذكرت تقارير في وسائل إعلام أن جامعة كيب تاون ستبقى مغلقة بينما قالت جامعة بريتوريا في بيان إنها ستعقد اجتماعا بين هيئتها والطلبة يوم الاثنين في محاولة لحل الأزمة.

وحددت الحكومة – التي تحاول التعامل مع عجز في الموازنة يبلغ نحو 4 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي – نسبة الزيادة في مصروفات الجامعات في 2017 بثمانية بالمئة لكنها حذرت من أن دعم التعليم لا يجب أن يأتي على حساب قطاعات أخرى مثل الصحة والإسكان.