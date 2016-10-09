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ماليزيا تعتقل 16 شخصا للاشتباه في صلاتهم بالمتشددين

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ماليزيا تعتقل 16 شخصا للاشتباه في صلاتهم بالمتشددين ماليزيا تعتقل 16 شخصا للاشتباه في صلاتهم بالمتشددين

الشرطة الماليزية

قالت الشرطة الماليزية يوم الأحد إنها ألقت القبض على 16 شخصا للاشتباه في صلاتهم بمتشددين بعد عملية أمنية دامت أسبوعين في أنحاء البلاد.

وجرت عمليات الاعتقال في الفترة بين 21 سبتمبر أيلول والسادس من أكتوبر . والمعتقلون هم 15 ماليزيا ومعتقل آخر يحمل جنسية دولة تقع في شمال أفريقيا تقول الشرطة إنها تشتبه في أن له صلات بجبهة النصرة في سوريا. وتتراوح أعمار المعتقلين بين 20 و 38 عاما.

وبحسب رويترز قالت الشرطة في بيان إن 14 اعتقلوا للاشتباه في صلاتهم بتنظيم الدولة الإسلامية وتحويل أموال لمحمد وندي محمد جدي المسؤول عن هجوم بقنبلة يدوية على أطراف كوالالمبور في يونيو .

ووندي هو ماليزي معروف لدى الشرطة بأنه يقاتل في صفوف داعش في سوريا.

واعتقل مشتبه به آخر وهو طالب ماليزي لدى وصوله لمطار كوالالمبور الدولي وقالت الشرطة إنه سافر لاسطنبول بنية دخول سوريا لكن السلطات التركية اعتقلته بناء على طلب الشرطة الماليزية.

 

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