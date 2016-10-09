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الأرصاد: طقس الاثنين معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 31

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الأرصاد: طقس الاثنين معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 31 الأرصاد: طقس الاثنين معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 31

ارشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين.. أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 31
> الإسكندرية 19 29
> مطروح 22 28
> بورسعيد 23 28
> دمياط 22 28
> بلطيم 21 28
> الإسماعيلية 19 31
> السويس 20 32
> العريش 17 30
> نخل 12 28
> طابا 14 29
> الطور 23 28
> مرسى علم 24 33
> الغردقة 23 32
> شرم الشيخ 25 33
> رفح 17 30
> كاترين 14 30
> سيوة 19 33
> المنيا 21 33
> الفيوم 20 32
> رأس سدر 20 31
> أبوسمبل 22 38
> وسط الدلتا 22 30
> أسيوط 20 34
> سوهاج 21 36
> الأقصر 21 38
> أسوان 23 39
> شلاتين 23 34
> حلايب 25 32
> الوادى الجديد 24 37
> قنا 21 38
> نويبع 24 31
> السلوم 21 30.

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