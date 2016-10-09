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غدا.. مزاد حق الشعب يطرح بيع 103 قطع بمساحة 18 ألف فدان بوادى النطرون

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غدا.. مزاد حق الشعب يطرح بيع 103 قطع بمساحة 18 ألف فدان بوادى النطرون غدا.. مزاد حق الشعب يطرح بيع 103 قطع بمساحة 18 ألف فدان بوادى النطرون

>كتب عز النوبى

تستنأنف جلسات المزاد العلنى لبيع أراضى حق الشعب ، المستردة من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أعمالها لبيع أراضى حق الشعب، غدا الاثنين، بمقر الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، ببيع مساحة 18 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لبيع بـ103 قطعة، وبنفس شروط المزادات السابقة.

 

وتؤكد اللجنة أن جميع المزادات تلتزم بالقانون فى كل إجراءاتها وتتم بكل شفافية.

 

وينظم مزاد بيع أراضى حق الشعب هيئة الخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وحساب حق الشعب، حيث يدفع المتقدمون للمزاد 2000 جنيه تأمين لكل فدان قبل دخول المزاد، على أن يلتزموا بسداد 5% من قيمة الأرض بمجرد أن يرسو المزاد، فيما تؤكد لجنة استرداد أراضى الدولة، أن المزاد مفتوح للجميع طالما توافرت لهم الشروط القانونية المطلوبة لتملك الأراضى والتزموا بسداد المستحقات المطلوبة.

 

وتتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له الأرض، وذلك حرصا من اللجنة على الشفافية، وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل، واللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسوا عليه مزاد الأرض وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط.

 


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