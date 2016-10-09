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شاهد لقاضى "أجناد مصر ": كنت رايح أشرب عصير قصب.. والأخير: كان كويس

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شاهد لقاضى "أجناد مصر ": كنت رايح أشرب عصير قصب.. والأخير: كان كويس شاهد لقاضى "أجناد مصر ": كنت رايح أشرب عصير قصب.. والأخير: كان كويس

> كتب ـ إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد ".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات أحمد شعبان والذى وجه حديثه للمحكمة بعد حلف اليمن، قائلا:"أنا نسيت شغال إيه، أه افتكرت شغال بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية".

 

وأكد الشاهد أنه ذهب لشراء ملابس من وسط البلد، ثم ذهب لشرب عصير قصب من العصارة المتواجدة أمام دار القضاء، فحدث الانفجار، وهنا تدخل رئيس المحكمة وداعب الشاهد قائلا: "القصب كان كويس"، ليرد الشاهد قائلا:"حسب الموسم"، واستكمل:"فضلت أضحك، ومش مصدق نفسى إنى نجوت من الانفجار، وبعد كده رأيت دماء بتنزف من قدمى".

 

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.


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