تأجيل دعوى بطلان قرار إلغاء نشاط نادى مزارع دينا لـ١١ ديسمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من محمود محمد محمود رئيس المكتب الفنى للتخطيط الرياضى، والتى يطالب فيه بوقف قرار جهة الإدارة بإلغاء نقل نشاط نادى "مزارع دينا" لنشاط الشركة التابعة له، لجلسة ١١ ديسمبر المقبل

واختصمت الدعوى وزير الرياضة، ومدير الإدارة المركزية بالجيزة ومحافظ الجيزة بصفتهم، وذكر الطعن أنه تم نقل نشاط نادى "مزارع دينا" إلى الشركة الخاصة به إلا أن جهة الإدارة طعنت على القرار بعد الميعاد المحدد له وهو 30 يوم على موعاد العقود.

وأضافت الدعوى أن جهة الإدارة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة، اعتبرت أن محافظ الجيزة ليس فى اختصاصه نطاق الشركة، فى حين أن المحافظ بمثابة وزير فى محافظته وقراراته سارية.



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