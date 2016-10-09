إحالة طبيبة للنيابة لتسببها فى وفاة حالتين بمستشفى بنى سويف الجامعي

المراسل : محمد شعبان

أحال الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف الطبية ( ا.ج) بقسم الأمراض المتوطنة إلي النيابة العامة، على خلفية تقصير وإهمال شديد تسبب فى وفاة حالتين بمستشفى بنى سويف الجامعي،

وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى والتحقيق الذى أجرى بمعرفة الإدارة القانونية بالمستشفى الجامعي.

وكشفت نتائج التحقيق وجود تقصير وإهمال من جانب الطبيبة، والمتمثل فى عدم المتابعة الصحية لكلاً من المريض (ا.م)، مما أدى إلي تدهور حالته الصحية ودخولة فى فشل كلوى كامل، وارتفاع فى حمضية الدم حتى توفى متأثرًا بمرضه، والمريض ( ع.ع) والذى تسبب الأهمال فى متابعته إلي تدهور حالة الصحية، وتعرضة لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وإستند قرار رئيس الجامعة إلي نص الفقرة 11 من لائحة التحقيق والجزاءات بالقانون رقم 47 لسنة 1987، على إذا كشف التحقيق عن وقوع شبة جريمة من الجرائم التى تختص بها النيابة العامة، برفع الدعوة العمومية عنها بغير شكوى وجب على المحقق عرض الموضوع فوراً على السلطة الأمرة بالتحقيق لإصدار الأمر بإبلاغ النيابة العامة.

من جانبه أكد رئيس الجامعة، علي أن الإهمال و الفساد وجهين لعملة واحده وإن محاربة الاهمال والفساد مطلب وطنى، وأن الجامعة أخذت على عاتقها التصدى بكل حزم وقوة لكافة صور وأشكال وأنماط الإهمال والفساد، وأرساء مبدأ المحاسبة.