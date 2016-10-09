«الداخلية» تضبط 15 من أباطرة الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ

واصلت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية جهودها لإحباط محاولات الهجرة غير الشرعية وضبط القائمين عليها. وكان اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية قد وجه بتكثيف الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية عبر السواحل البحرية، والدروب الصحراوية المختلفة وملاحقة وضبط الضالعين فى تلك الجرائم للحد من انتشار تلك الظاهرة.

وأسفرت الجهود بمديرية أمن الإسكندرية عن ضبط 8 أشخاص لقيامهم بتسهيل الهجرة غير الشرعية للشباب “جنسيات مختلفة” من راغبى السفر للدول الأوروبية عبر البحر مقابل مبالغ مالية وبمديرية أمن البحيرة عن ضبط شخصين مطلوب ضبطهما فى إحدى القضايا لقيامهما بتسهيل تسفير 41 شخصا لإحدى الدول الأوروبية عن طريق البحر”هجرة غير شرعية” وبمديرية أمن كفرالشيخ عن ضبط 5 أشخاص مطلوب ضبطهم فى عدة قضايا “هجرة غير شرعية”.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين, والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق, ويجرى تكثيف الجهود واستمرار الحملات لملاحقة وضبط القائمين على تسفير الشباب بطريقة غير شرعية إلى خارج البلاد.

أ ش أ