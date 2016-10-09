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مصرع صياد وإصابة آخرين داخل مركب صيد ببنى سويف‎

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مصرع صياد وإصابة آخرين داخل مركب صيد ببنى سويف‎ مصرع صياد وإصابة آخرين داخل مركب صيد ببنى سويف‎

المراسل : محمد شعبان

أرشيفية

عثر منذ قليل أهالي قرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا، غرب محافظة بني سويف علي جثة صياد مقتول وآخرين مصابين بطلق ناري، داخل مركب صيد في ظروف غامضة.

تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه بلاغًا من أهالي قرية النويرة دائرة المركز، يفيد بالعثور علي جثة صياد في العقد الثالث من عمره، مقتول وأخرين مصابين بطلق ناري داخل مركب صيد في ظروف غامضة، صباح اليوم بمصرف القرية.

وكشفت تحريات المباحث الآولية، أن الواقعة وراءها خلاف بين القتيل ويدعي رمضان أحمد 38 عام وشقيقة المصاب، ويدعي محمد 15 سنة، يقيمان فى قرية النويرة، ومرافقهم علاء عبدالحميد 32 عام مقيم قرية شاويش.

وكان الخلاف مع عائلة الصعايدة، بسبب قيام الصيادين بالصيد بالكهرباء، وتكرار الواقعة منهم.

تحرر محضر بالواقعة وتكثف المباحث جهودها، لضبط فاعلي الواقعة وإخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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