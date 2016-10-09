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روسيا: مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة حول حلب كان سيحمي المتشددين

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روسيا: مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة حول حلب كان سيحمي المتشددين روسيا: مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة حول حلب كان سيحمي المتشددين

أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأحد إن مشروع القرار الفرنسي بشأن سوريا في مجلس الأمن كان سيساعد الإسلاميين المتشددين في حلب بحمايتهم من القصف الجوي.

وبحسب رويترز أضافت الخارجية الروسية في بيان أن النص الفرنسي كان مسيسا وأحادي الجانب.

واستخدمت روسيا يوم السبت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي كان يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق حلب.

وقالت الوزارة “كانت هناك محاولة صريحة – بحظر الطلعات الجوية في منطقة حلب – لتوفير غطاء لإرهابيي جبهة النصرة والمتشددين المرتبطين بها.

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