هل نجحت ميراندا كير بتنسيق الأحمر مع الوردي؟

تبهرنا العارضة الأسترالية المتألقة ميراندا كير Miranda Kerr بتنسيقاتها العصرية كل مرة، وقد أُعجبنا باختيارها الجريء في آخر إطلالاتها حيث نسَّقت اللونين الأحمر والوردي بأسلوب بسيط وناعم.

اختارت العارضة فستاناً ناعماً مكوَّناً من تنورة قصيرة باللون الأحمر المشرق مع توب ضيق باللون الوردي يفصلهما حزام لافت مع حرفَي ماركة لويس فويتون LV ونسَّقت هذا الفستان الأنيق مع حذاء أسود وحقيبة تحمل طبعات حيوانية باللونين الأبيض والأسود.

وجمع تنسيق العارضة ميراندا كير بين البساطة والجرأة في الوقت ذاته، ونعرض لك إطلالتها لتخبرينا برأيك، هل نجحت ميراندا كير في اختيار التنسيق المناسب لهذه الإطلالة؟