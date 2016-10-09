بيلا حديد تبلغ العشرين عاماً شاهدي أجمل إطلالاتها في أسبوع الموضة

كانت العارضة الشابة بيلا حديد Bella Hadid أكثر العارضات تميّزاً خلال أيام أسبوع الموضة الشهر الماضي؛ وببلوغها عامها العشرين هذا اليوم، أردنا أن نضعها تحت الضوء، فنستعرض معك أجمل إطلالاتها.



تتمتع بيلا بأسلوب عصري أنيق في تنسيق الإطلالات اليوميّة، وهو ما شاهدناه أثناء تنقلها بين عروض الأزياء في الفترة الماضية، إذ ترتدي الجينز مع الجاكيت الجلدي لتحصل على إطلالة جريئة، وتعود مرة أخرى بنفس الجينز مع كنزة صوفيّة بللون الأبيض أعطتها إطلالة أنثويّة ناعمة. أما بالنسبة لإطلالات السجادة الحمراء، ففي كلّ مرة، تطلّ بيلا بفستان سهرة أنيق فنجد في إطلالتها ما يلفتنا. لا يمكننا أن ننسى إطلالتها في حفل Met Gala بفستان درامي باللون الأسود يحمل توقيع دار الأزياء الفرنسيّة جيفينشي Givenchy، أو إطلالتها في مهرجان كان السينمائي بفستان بيج من روبيرتو كفالي نسّقته مع عقد من الألماس بتصميم التشوكر، فكانت إطلالتها فخمة وعصريّة في الوقت نفسه.



كانت العارضة بيلا حديد نجمة عروض الأزياء حول العالم خلال الشهر الماضي، إذ مشت في أكبر العروض، ابتداء من نيويورك حيث تألقت في عرض مايكل كورس Michael Kors، وانتهاء في باريس حيث اختارها كارل لاغيرفيلد Karl Lagerfild لتقود العارضات في عرض فندي Fendi، قبل أن تعود مرة أخرى في عروض ضخمة مثل ديور Dior و شانيل Chanel .



شاهدي معنا أجمل إطلالات بيلا حديد قبل بلوغها العشرين عاماً، وشاركينا رأيك!