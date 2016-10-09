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تعيينات جديدة بكليتى التربية والصيدلة بجامعة أسيوط

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تعيينات جديدة بكليتى التربية والصيدلة بجامعة أسيوط تعيينات جديدة بكليتى التربية والصيدلة بجامعة أسيوط

>اسيوط - هيثم البدري

أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط عدة قرارات تعيينات جديدة بكليتي التربية والصيدلة.

وتضمنت تعيين الدكتور علي كمال علي معبد الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكذلك تعيين الدكتور علي سيد محمد عبد الجليل الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية رئيساً لمجلس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية وذلك لمدة ثلاث سنوات لكلٍ منهما.

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتور محمد محمود محمد عبد اللطيف الأستاذ المساعد بقسم الصيدلة الإكلينكية بكلية الصيدلة رئيساً لقسم الصيدلة الإكلينيكية بالكلية.

 


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