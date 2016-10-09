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ضبط تاجر غلال حجب 20 طن أرز لتعطيش الأسواق بالمحلة

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ضبط تاجر غلال حجب 20 طن أرز لتعطيش الأسواق بالمحلة ضبط تاجر غلال حجب 20 طن أرز لتعطيش الأسواق بالمحلة

>الغربية – عادل ضرة

ألقى المقدم حسام الغريب رئيس مباحث بالمحلة وسمنود، القبض على تاجر غلال مقيم عزبة البغدادية مركز المحلة لقيامه بتجميع 20 طن أرز شعير وحجبهم عن التداول لتعطيش الأسواق وبيعهم بأسعار مرتفعة مستغلا حاجة المواطنين.

 

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط صلاح خ ص – 29 سنة - تاجر - مقيم عزبة البغدادية - مركز المحلة لتجميعه كميات كبيرة من الأرز الشعير بقصد حجبه وحبسه عن التداول لرفع أسعاره وتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق وبحوزته 20 طن أرز شعير فى المحضر 52453 جنح مركز المحلة 2016 وتولت النيابة التحقيق.


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مصر 365

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