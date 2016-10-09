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إحالة 7 عاملين بالإدارات الخدمية بالغربية للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون إذن

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إحالة 7 عاملين بالإدارات الخدمية بالغربية للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون إذن إحالة 7 عاملين بالإدارات الخدمية بالغربية للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون إذن

>الغربية – محمد عز

قرر رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية اليوم الأحد، إحالة 7 من العاملين بالمحليات والصحة، للتحقيق بسبب الغياب دون إذن فى المواعيد الرسمية.

 

 

وكان رئيس المدينة قد قام بمرور مفاجئ على عدد من الوحدات المحلية والصحية والجمعيات الزراعية بقرى "ميت بدر حلاوة، وبنا أبو صير، وميت حبيب، وأبو صير"، وتبين غياب 2 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية ميت بدر حلاوة، وطبيب بالوحدة الصحية بقرية ميت حبيب، وطبيب بوحدة صحة قرية بنا أبوصير، و2 من العاملين بالوحدة، وموظف بالوحدة المحلية لقرية أبو صير.

 

 

وأصدر رئيس المدينة قرارا بتحويل جميع الغائبين للتحقيق، وشدد على رؤساء الوحدات الصحية والوحدات المحلية بعمل انضباط وظيفى يومى، ومحاسبة الغائبين دون إذن، لضمان وصول الخدمة للمواطنين.

 


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