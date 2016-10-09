مقتل 8 مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني في عمليات للجيش التركي

أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، مقتل 8 مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني خلال عملية شنتها القوات التركية في قضاء “تشوكورجه” بولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد.

وبحسب الأناضول قال بيان لهيئة الأركان التابعة للجيش التركي اليوم الأحد، “إن القوات التركية تمكنت أمس السبت من القضاء على 8 مسلحين تابعين للمنظمة الإرهابية الانفصالية (بي كا كا) في قضاء تشوكورجه بهكاري”.

وأضاف البيان، أن القوات التركية “عثرت في إحدى المغارات بالمنطقة أيضًا على 4 جثث لإرهابيين دفنوا قبل مدة وجيزة من قبل عناصر المنظمة الإرهابية”.