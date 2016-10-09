"الدول العربية" تناقش البيان الجمركى العربى الموحد

بدأت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ،اليوم الأحد أعمال الاجتماع 17 للجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك لدولة قطر عيسى راشد السويدي وبمشاركة ممثلي الإدارات المعنية بالإجراءات الجمركية والمعلومات في الدول العربية .

وكشف السويدى أن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام مشروع جدول الاعمال الذى يتضمن سبعة بنود في مقدمتها ملاحظات الدول الاعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد ، بالاضافة إلى نموذج الترانزيت ومتابعة موضوع البريد والجمارك المتعلقة بعمليات استيراد البضائع وتصديرها عن طريق ارساليات البريد ، بإلاضافة إلى بند حول التبادل المعلوماتي الالكتروني بين الدول العربية وبند حول المنافذ الجمركية المؤهلة في ضوء الاستبيان الخاص لتلك المنافذ وتوفير بيانات محدثة عن طبيعة تلك المنافذ لدراستها وتحليلها وعرض ما تم في هذا الشأن على اجتماع مدراء عموم الجمارك في الدول العربية ، وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق متطلبات تسهيل وتيسير التجارة بين الدول العربية ، بالإضافة إلى مناقشة ورقة حول الأجهزة والمعدات المستخدمة في ضبط وتنظيم دخول البضائع وذلك من خلال وضع نموذج للمعدات المطلوبة واعتمادها.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرا بتوصياتها إلى الاجتماع القادم لمدراء الجمارك في الدول العربية قبيل الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .