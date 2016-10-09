أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض -
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإندبندنت تعتذر للشيخ ناصر المحمد الصباح للتشهير به وتشبيهه بموجابى

Google+ Print
الإندبندنت تعتذر للشيخ ناصر المحمد الصباح للتشهير به وتشبيهه بموجابى الإندبندنت تعتذر للشيخ ناصر المحمد الصباح للتشهير به وتشبيهه بموجابى

>إعداد حنان فايد

اعتذرت صحيفة "الإندبندنت"، لرئيس وزراء الكويت السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لتشهيرها به فى مقال سابق كانت تقصد به شخصية أخرى ولكنها ذكرت اسمه هو فى 19 إبريل من العام الجارى.

 

وكانت الصحيفة قد نشرت المقال بعنوان "عيد ميلاد الملكة: الديكتاتوريين والزعماء السبعة ذوى التاريخ الحقوقى السيئ الذين استقبلتهم إليزابيث الثانية" قالت فيه إن الشيخ تورط فى العديد من جرائم حقوق الإنسان مثله مثل رئيس زيمبابوى روبرت موجابى وكان على الملكة ألا تقابله.

 

"لم يكن مقالنا خاطئ بحسب، ولكنه شهر بسمو الشيخ ناصر بشكل صارخ وتسبب فى إلحاق ضرر جسيم بسمعته للتشكيك فى نزاهته واحترامه لحقوق الإنسان".

 

وعدلت الصحيفة البريطانية من مقالها واعترفت إنه لم يكن هناك أى أساس من الصحة للإدعاءات المذكورة فيه، مضيفة "نحن نعتذر بكل وضوح للشيخ ناصر... ونأسف بشدة للضرر والحرج الذى لحق بسمعة الشيخ ناصر".

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365