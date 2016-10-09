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بدء التصويت بالانتخابات البرلمانية في ليتوانيا

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بدء التصويت بالانتخابات البرلمانية في ليتوانيا بدء التصويت بالانتخابات البرلمانية في ليتوانيا

أرشيفية

توجه الناخبون في ليتوانيا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد التي تواجه مشكلة تدني الأجور وتقلص فرص العمل نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وانضمامها إلى منطقة اليورو عام 2015.

وذكرت “يورونيوز” الأوروبية أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء ألجيرداس باتكيفيسيوس ولكن بفارق بسيط عن الأحزاب الأخرى مثل الحزب الديمقراطي المسيحي الليتواني وحزب الفلاحين الليتواني.

وأضافت الشبكة الأوروبية أنه سيتم إجراء جولة إعادة في 23 أكتوبر الجاري، وذلك في الدوائر التي لم يفز فيها أي مرشح بأغلبية الأصوات.

وتسعى ليتوانيا جاهدة للقضاء على الهجرة منذ حصولها على الاستقلال في تسعينيات القرن الماضي والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.

أ ش أ

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