تأجيل محاكمة المتهمين فى قضيه كتائب حلوان لـ 21 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة 215 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان، بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة الأبراج ومحاولات الكهرباء، وتصويرالمقطع الذائع إعلاميًا باسم “كتائب حلوان “.

لجلسة 21 نوفمبر المقبل لأحضار المتهمين من محبسهم طبقًا لأمر الاحالة مع استمرار حبس المتهمين ونبهت المحكمة علي المتهمة المخلي سبيلها بضرورة الحضور بالجلسة المنوه عنها.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وكانت النيابة قدمت في جلسة اليوم الأحد، خطاب مصلحة السجون بشأن هروب المتهم رقم 21 أحمد محمد الصعيدي، وذلك أثناء عرضه على المستشفى المنيل الجامعي.

ونادى المستشار شعبان الشامي، المتهمة المخلي سبيلها علياء عواد، المصورة بشبكة رصد المنسوب إليها تصوير فيديو كتائب حلوان الشهير، ونبه عليها بوجوب الحضور في كافة الجلسات، وسألها القاضي عن عملها، لترد أنها لا تعمل، فسألها عن سبب دخولها في مجال الإتهامات محل الدعوى ، لترد “مش عارفة” .

وشدد “الشامي” على المتهمة في الحضور، منبهًا إياها المحكمة السابقة التي نظرت الدعوى هي من أخلت سبيلها، مضيفاً “لو محضرتيش أي جلسة هحبسك ” .

> وإستمعت المحكمة لطلبات الدفاع، ومنها نقل المتهم يوسف الشريف، من حجز قسم حلوان لسجن المحبوسين إحتياطيًا لجوار والده المحبوس، وتابع بأن المتهم يوم ضبطه كان يبلغ 15 سنة وإن عمره الآن 18 سنة إلا عدة أشهر.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة، بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والأعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.