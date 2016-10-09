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غداً.. يوسف إدريس ومحمد فوزي وبديع خيري على شاشة «ماسبيرو زمان»

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محمد فوزي

محمد فوزي

تعرض قناة ماسبيرو زمان غداً الاثنين في السادسة والنصف مساءً حلقة من برنامج “لقاء المشاهير” حيث يستضيف البرنامج في هذه الحلقة الكاتب المسرحي الكوميدي الراحل بديع خيري البرنامج من تقديم سلوى حجازي ومن إخراج سميحة الغنيمي.

وفي الثامنة مساءً نلتقي على شاشة ماسبيرو زمان مع الكاتب الراحل الدكتور يوسف إدريس والذي حل ضيفاً على برنامج “من الألف إلى الياء” البرنامج من تقديم الإعلامي الراحل طارق حبيب ليتحدث عن مشواره الأدبي وفي نهاية الحلقة نتعرض لتحليل الدكتور محمد شعلان أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر لشخصية الكاتب الراحل يوسف إدريس.

وفي الحادية عشرة مساءً نلتقي وحلقة من برنامج “سهرة مع فنان” وضيف هذه الحلقة الفنان الراحل محمد فوزي البرنامج من إعداد حسن إمام عمر ومن تقديم الراحلة أماني ناشد.يوسف إدريس ومحمد فوزي وبديع خيري غداً على شاشة ماسبيرو زمان

تعرض قناة ماسبيرو زمان غداً الاثنين في السادسة والنصف مساءً حلقة من برنامج “لقاء المشاهير” حيث يستضيف البرنامج في هذه الحلقة الكاتب المسرحي الكوميدي الراحل بديع خيري البرنامج من تقديم سلوى حجازي ومن إخراج سميحة الغنيمي.

وفي الثامنة مساءً نلتقي على شاشة ماسبيرو زمان مع الكاتب الراحل الدكتور يوسف إدريس والذي حل ضيفاً على برنامج “من الألف إلى الياء” البرنامج من تقديم الإعلامي الراحل طارق حبيب ليتحدث عن مشواره الأدبي وفي نهاية الحلقة نتعرض لتحليل الدكتور محمد شعلان أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر لشخصية الكاتب الراحل يوسف إدريس.

وفي الحادية عشرة مساءً نلتقي وحلقة من برنامج “سهرة مع فنان” وضيف هذه الحلقة الفنان الراحل محمد فوزي البرنامج من إعداد حسن إمام عمر ومن تقديم الراحلة أماني ناشد.

يوسف إدريس

يوسف إدريس

بديع خيري

بديع خيري

 

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