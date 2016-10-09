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بالصور.. هروب طلاب مدرسة السادات الثانوية بطنطا أثناء اليوم الدراسى

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>الغربية – محمد عز

رصدت كاميرا "اليوم السابع" اليوم الأحد حالة هروب جماعى لعدد من طلاب مدرسة السادات الثانوية المشتركة التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، من على السور والبوابة الخلفية للمدرسة.

 

وأكد الطلاب الهاربون أنهم اعتادوا على قفز السور والهروب خارج المدرسة بعد تسجيل كشوف الغياب، خوفا من الإنذار على حد قولهم، وبسبب الزحام داخل الفصول، بينما قال أحد الهاربين إنه مرتبط بموعد درس خصوصى فى أحد السناتر التعليمية، وأنه حاول تغيير الموعد مع المدرس لبعد مواعيد المدرسة لكن المدرس رفض لأنه مرتبط طوال اليوم بمواعيد أخرى.

 

وكان الشناوى عبد الصمد عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد رصد حالة هروب من على سور مدرسة الأحمدية الثانوية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

 

وأكد وكيل الوزارة أنه درس حالة الهروب وتبين وجود سور صغير للمشتل الزراعى بداخل المدرسة، وقفز الطلاب من عليه حتى السور الخارجى، وقرر فصل تام بين السورين لمنع تسلق الطلاب، كما أنه تبين أن الطالب مرتبط بموعد درس خاص فى أحد المراكز التعليمية، وتم معرفة اسم المدرس الخاص وعنوان المركز وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 

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طلاب يتسلقون بوابة مدرسة السادات الخلفية

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أثناء هروب الطلاب من المدرسة

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الطلاب على سور المدرسة

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هروب طلاب الثانوية


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