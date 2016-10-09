الغربية تجري تجارب استعدادا لمواجهه أخطار الأمطار والسيول

أعلنت العلاقات العامة بديوان عام محافظة الغربية ، عن قيام اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بالإشراف المباشر علي عمل التجارب اللازمة على المعدات والآلات وقياس مدى استعدادها لمواجهه أخطار الأمطار والسيول في بداية موسم الشتاء.

وأكد بيان المحافظة أن التجارب ستكون في جميع المراكز والمدن بداء من غدا الاثنين بمركز ومدينة طنطا بإستاد طنطا الرياضي ، ويوم الثلاثاء بمركز ومدينة المحلة الكبرى وسمنود بمصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى ، ويوم الأربعاء بمركز ومدينة بسيون وقطور خلف حديقة قطور، و يوم الخميس بمركز ومدينة السنطة وزفتى ، ترعة الساحل بزفتى.