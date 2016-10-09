تقبيل الأطفال من الفم أسلوب لا تتبعوه

تناقلت وكالات الأنباء مؤخراً خبر وفاة طفلة في العاشرة من عمرها، ولم تتضح أسباب وفاتها إلا بعد تشريح جثتها، وقد تبين أنها مصابة بفيروس الهيربس؛ حيث بدأت معاناتها بارتفاع في درجة الحرارة، ولم تجد معه المضادات الحيوية التي وصفها لها الطبيب، وقد خرجت الأم عن صمتها وصرحت لوسائل الإعلام عن سبب وفاة طفلتها التي تدعى "بريوني".



" سيدتي نت" التقت بطبيب الأطفال محمد أبو داوود، والذي أشار إلى أن حالة هذه الطفلة سببها تقبيل الطفلة من فمها من شخص مصاب بهذا الفيروس، والذي يطلق عليه اسم " herpes simplex"، وقد تظهر الأعراض التالية على الطفل، ويسيء الأطباء تفسيرها ولذلك على الأم بمجرد ظهور هذه الأعراض على طفلها أن تعرف أن طفلها مصاب بهذا الفيروس الخطير، ولا تتصرف بخافضات الحرارة أو المضادات الحيوية وهذه الأعراض:

• عدم القدرة على بلع الطعام.

• ارتفاع درجة الحرارة.

• سيلان اللعاب بكثرة عند الرضع الذين يتعرضون للتقبيل من الفم .

• ظهور قروح وجروح على اللسان في مراحل متقدمة.

• التهاب اللثة حول الأسنان اللبنية أو الدائمة.

وللوقاية من المرض ينصح بما يلي:

• تطعيم الطفل ضد هذا الفيروس.

• منع تقبيل الأطفال من الغرباء.

• غسل الأيدي جيداً قبل ملامسة وجهه.