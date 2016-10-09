مفتي الجمهورية يهنئ شيخ الأزهر لاختياره كأكثر الشخصيات الإسلامية تأثيرا بالعالم

هنأ فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر- لاختياره كأول الشخصيات الإسلامية الأكثر تأثيرًا في العالم لعام 2017، على رأس 500 شخصية مسلمة على مستوى العالم.

وأكد مفتي الجمهورية – في بيان له – أن اختيار فضيلة الإمام الأكبر الشخصية الإسلامية الأكثر تأثيرًا في العالم هو نتاج مجهوداته الدؤوبة والمستمرة من أجل بيان صحيح الدين ومواجهة الأفكار المتطرفة والشاذة، ونشر الوسطية والقيم الإسلامية السمحة في ربوع الأرض.

وأضاف علام أن هذا الاختيار لفضيلة شيخ الأزهر يؤكد أن الأنفس السوية تميل إلى الوسطية وتنبذ العنف، وأن مجهودات الأزهر الشريف وعلمائه في نشر المنهج الوسطي لمواجهة الفكر المتطرف- الذي أصبح يهدد العالم أجمع- أصبحت تؤتي ثمارها.