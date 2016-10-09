تأجيل محاكمة متهمين بالاستيلاء على 15مليون جنيه من"أرض المستشارين"لـ12يناير

أجلت الدائرة الثانية، محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين المتورطين فى الاستيلاء على 15 مليون جنيه، فى القضية المعروفة بـ"أرض جمعية المستشارين"، إلى جلسة 12 يناير المقبل، لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمود الدقن، وعضوية المستشارين جابر المراغى، والسعيد محمود، وسكرتارية عادل عبد الحليم، ورجب شعبان.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2008، عندما قرر مجلس القضاء الأعلى محاكمة المتهمين فى القضية بتهمة الاختلاس والاستيلاء على على 15 مليون جنيه، فى القضية المعروفة بـ"أرض جمعية المستشارين".

وأسند قاضى التحقيق المستشار أحمد إدريس، للمتهم الأول بصفته، تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى الجمعية لبقية المتهمين، ما تسبب فى إهدار مبلغ قيمته 15 مليونا و120 ألف جنيه.

يشار إلى أن محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت فى 2012 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية ضد المتهمين لبطلان قرار ندب قاضى التحقيق، وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، فقررت النيابة الطعن على الحكم.