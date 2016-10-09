بدء محاكمة المتهمين في “كتائب حلوان”

بدأت منذ قليل، هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ”كتائب حلوان .

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة، بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي.