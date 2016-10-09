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إحالة بائع ملابس إلى الجنايات بتهمة طعن طليقته

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إحالة بائع ملابس إلى الجنايات بتهمة طعن طليقته إحالة بائع ملابس إلى الجنايات بتهمة طعن طليقته

>كتب سليم على

 

قرر على السيسى وكيل نيابة العجوزة،إحالة بائع ملابس للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته لخلافات بينهم.

 

وكشفت التحقيقات ، أن المتهم "على. ال" 40 سنة بائع ملابس، تربص بطليقته "انتصار .ص" التى تعمل مديرة لإحدى الجمعيات الخيرية، في وقت خروجها من عملها،  وفور ظهورها في شارع السودان باغتها بعدة طعنات من سلاح أبيض ، وعلي الفور تم نقل المجني عليها للمستشفي العام بامبابة وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

 

ووجهت المجني عليها لزوجها تهمة الشروع فى قتلها،  نتيجة الخلافات السابقة بينهما التي أدت لانفصالهما في النهاية بناءا علي رغبتها، وأنها رفضت طلب المتهم بالعودة له مرة أخري.

 

وتسلمت النيابة تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وشروع المتهم في قتل طليقته، كما تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها يحوي وصفا كاملا لاصابتها على يد المتهم.

 

 

 

 


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